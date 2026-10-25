Otomobil ile traktör çarpıştı! 3 yaralı

Kaza Hassa'nın Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik kazasında yaralanan 3kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ZAMANINDA MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Ekiplerin titiz ve hızlı çalışması sayesinde araçta sıkışan ve yaralanan 3 vatandaş, başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesinde ikinci bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli güvenlik ve emniyet tedbirleri hızla sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör