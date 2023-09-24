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Giriş Tarihi: 24.9.2023 12:12 Son Güncelleme: 24.9.2023 12:22

Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü. Kamyonetin yaralı sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkiisinde dün akşam Medeni Coşkun (46) idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Resul Çiğci, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Medeni Coşkun'un tedavisi sürerken, Çiğci'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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