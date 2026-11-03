Otomobil sürücüsünün zor anları: Selde sürüklenen aracından böyle kurtuldu!

Ula ve Fethiye'de sağanak yağmur etkili oldu. Her iki ilçede de yollar dereye dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ula'nın Gökçe Mahallesi'nde bir sitede yönetici olan Kamuran Kaplan'ın otomobili seyir halindeyken, dağlardan inen sel sularına kapıldı.