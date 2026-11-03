Otomobil sürücüsünün zor anları: Selde sürüklenen aracından böyle kurtuldu!

Ula ve Fethiye'de sağanak yağmur etkili oldu. Her iki ilçede de yollar dereye dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ula'nın Gökçe Mahallesi'nde bir sitede yönetici olan Kamuran Kaplan'ın otomobili seyir halindeyken, dağlardan inen sel sularına kapıldı.
Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen araç, bir ağaca takılarak durdu. Kaplan, aracından çıkıp ağaca tırmandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine ağaçta kurtarılmayı bekleyen Kaplan'ın yardımına AFAD, itfaiye ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı jandarma ekipleri yetişti.
Merdiven ve halatla ağaca ulaşan ekipler, Kaplan'ı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaplan, tedbir amacıyla olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.