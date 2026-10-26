Otomobil yol çalışması için açılan çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde meydana geldi. Serdal Ü. (29) yönetimindeki otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Serdal Ü. ve yolcular Sema Ünlü, Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sema Ünlü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.