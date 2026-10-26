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Giriş Tarihi: 26.10.2026 02:02

Otomobil yol çalışması için açılan çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki Sema Ünlü (47) hayatını kaybederken 2’si çocuk 5 kişi de yaralandı.

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DHA
Otomobil yol çalışması için açılan çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde meydana geldi. Serdal Ü. (29) yönetimindeki otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Serdal Ü. ve yolcular Sema Ünlü, Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sema Ünlü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#SEYİTGAZİ #ESKİŞEHİR
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Otomobil yol çalışması için açılan çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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