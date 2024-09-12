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Giriş Tarihi: 12.9.2024 14:49

Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 18 yaşındaki Halilhan Kahya park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

DHA
Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda meydana geldi. Park halinde duran otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, başından silahla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

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Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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