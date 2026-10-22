Otomobilde kanlı infaz

Kağıthane
'de park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Eser Aktaş (44) hayatını kaybetti. Dün 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Aktaş'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı..