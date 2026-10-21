Otomobilin altında kalan liseli genç hayatını kaybetti

Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde motosikletiyle dolaşan 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz, aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenerek, 23 yalındaki Narmin O'nun kullandığı otomobile çarptı. Muhammed Beşir Açıkgöz ise otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİ OLAY YERİNE GELDİ

Kaza haberini duyan anne ve yakınları olay yerine koştu. Annenin, "Oğlum nerede, oğlum yaşıyor mu, bir şey söyleyin" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Muhammed Beşir Açıkgöz'ün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, otomobilin sürücüsü Narmin O, polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.