Otomobilin çarpmasıyla ölen köpeğin eşi dakikalarca olay yerinden ayrılamadı

Bandırma ilçesinde sabah erken saatlerde sokak köpeği araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yerde kanlar içinde cansız yatan köpeğin eşi ise kazanın olduğu yerden dakikalarca ayrılmadı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, bir yandan köpeğe çarpıp olay yerinden uzaklaşan araç sürücüsüne tepki gösterirken, eşinin yanından ayrılmayan diğer sokak köpeğinin yaşadığı duygulu anlar için" insan da olsa, hayvan da olsa can taşıyor ve hepsi de bizler için kıymetli. Böyle vicdansız insanların bu toplumda yerleri olmaması gerekir" diyerek tepkilerini dile getirdiler.