Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 00:27

Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı

Adıyaman’da kavşakta çarpışan otomobillerden biri savrularak bisiklet kullanan Muhammed E. (7) ile Mahmut E.'ye (8) çarptı. Yaralanan iki çocuk hastanede tedaviye alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, akşam Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 02 AFF 328 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 02 AD 255 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 02 AD 255 plakalı otomobil, yol kenarında bisiklet süren Muhammed E. ile Mahmut E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocukları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA