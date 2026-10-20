Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza Eyyübiye ilçesine bağlı buhara Mahallesi'nde, İpekyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir S. yönetimindeki otomobil, Akabe-TOKİ istikametinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Canan Sefer (25) ve Kısmet Sefer'e (26) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 kadın ağır yaralandı. Vatandaşların İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaralı kadınlara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kısmet Sefer (26) burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Canan Sefer'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Abdulkadir S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kısmet Sefer'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.