Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.T. (32) yönetimindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi A.E.'ye (19) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. A.E.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü S.T. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.