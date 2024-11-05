Otomobilin çarptığı yaya toprağa verildi: Sürücü adli kontrolle serbest

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Rabiye Dönmez'e, Erdal Ö.'nün kullandığı 06 DOZ 01 plakalı otomobil çarptı. Kazada Dönmez yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabiye Dönmez, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Erdal Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.