Otomobilin motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı

Otomobilin park halindeyken motoruna yılan girme olayı öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Otomobile binen sürücü, çevredeki vatandaşların araca doğru bir yılanın gittiğini söylemiş ile motor kısmında yılan olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan sürücü Evren 1. Oto Sanayi Sitesi'ne giderek yılanın çıkarılması için çalışma yapılmasını istedi.

Yapılan tüm çabalara rağmen yılan çıkarılamayınca İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından, otomobilin motor bölümüne giren yılan çıkarıldı. Ekipler tarafından fileye konulan yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü