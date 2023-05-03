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Giriş Tarihi: 3.5.2023 11:04 Son Güncelleme: 3.5.2023 11:04

Otomobilin motorundan çıktı! Gözlerine inanamadılar: 1.5 metre!

İstanbul Başakşehir'de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı...

DHA
Otomobilin motorundan çıktı! Gözlerine inanamadılar: 1.5 metre!

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Otomobile binen sürücü, motor kısmında yılan olduğunu farketti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan sürücü Evren 1. Oto Sanayi Sitesi'ne gitti. Yapılan tüm çabalara rağmen yılan çıkarılamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından, otomobilin motor bölümüne giren yılan çıkarıldı. Ekipler tarafından fileye konulan yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü.

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Otomobilin motorundan çıktı! Gözlerine inanamadılar: 1.5 metre!
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