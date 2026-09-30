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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

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DHA
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
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Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde, Ahmet Ö. yönetimindeki otomobil, dönüş yaptığı sırada Selçuk Kelebekli'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, yola savrulan Kelebekli yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk Kelebekli, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kelebekli, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ahmet Ö. gözaltına alındı.
#ADANA #KOZAN
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
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