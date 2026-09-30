Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Adana
'nın Kozan
ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde, Ahmet Ö. yönetimindeki otomobil, dönüş yaptığı sırada Selçuk Kelebekli'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, yola savrulan Kelebekli yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk Kelebekli, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kelebekli, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ahmet Ö. gözaltına alındı.