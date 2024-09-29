Otomobille çarpışan motosikletli çift hayatını kaybetti

Kaza, Belen ilçe merkezinde İskenderun-Antakya yolu üzerinde yaşandı. Yabancı uyruklu Mursel Elhatip (37) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışırken Antakya istikametine giden otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan (34) hayatını kaybetti. Feci kaza bir iş yerinin kamerasına da yansırken, kazada ölen çiftin 7 çocukları olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan esnaf Kemal Güler (38), "Çalışıyordum, iş yerindeydim. Araç geçti, bir ses duyduk ve baktık ki araç motora vurmuş. 2 kişi yerde yatıyordu, önlemini aldık, 112 ekiplerine bilgi verdik. Araç trafiğini de durdurduk, elimizden gelen buydu" dedi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, olay yerindeki incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.