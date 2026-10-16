Otomobille çarpışan motosikletli öldü

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Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bünyamin Aslan (21) hayatını kaybetti. Kaza önceki gece İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Bünyamin Aslan'ın kullandığı 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.