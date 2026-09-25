Otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Berna V. (38) yönetimindeki otomobil Büyükçekmece istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Emre Çolpan idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın, çift yönlü yolda motosiklet sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çolpan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan Çolpan, ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Çolpan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü Berna V., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.