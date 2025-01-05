Otopark kavgasında bir kişiyi öldürmüştü: O şahıs tutuklandı!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Emre Öztürk'ü Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye, Muhammet Öztürk'ü ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Sol ayak bileğinden yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu olan Muhammet Öztürk, H.A. ve olaya karıştığı belirlenen M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet Öztürk ve M.A adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi H.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.