Otoparktaki araçtan servet çıktı

Vanlı 'Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın mali varlığına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Ankara'da yürütülen ikinci soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan otoparktaki araçlarda saklandığı tespit edildi. Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda, paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yapılan aramada; 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL) ve 700 bin dolar (34,259 milyon TL) ele geçirildi. Araçlardan toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu çıktı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken suçta kullanıldığı belirlenen 2 otomobil de ele geçirildi. Ele geçirilen paranın kaynağı, hangi mali hareketlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.