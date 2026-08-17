Otoyol projesiyle Antalya – Alanya arası 2.5 saatten 36 dakikaya iniyor

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Antalya'daki ulaşım yatırımları kapsamında yapımına 25 Temmuz 2025 tarihinde başlanan Antalya-Alanya Otoyolu çalışmalarındaki son durum hakkında müjdeli haber verdi. Antalya-Alanya Otoyolu projesinin, mevcut 2,5 saatlik seyahat süresini 36 dakikaya indirmeyi hedefleyen toplam 122 kilometre uzunluğunda bir proje olduğunu belirten Çetin, şu ana kadarki süreçte yüzde 30'luk kısmının tamamlandığını açıkladı.

2 TÜNEL TAMAMLANDI 14 VİYADÜKTE DEVAM EDİYOR

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin otoyolla ilgili çalışmaların biraz iç kısımlar olduğundan gözle görülmediğini, ama çok ciddi hızla yapımın devam ettiğini söyledi. Proje kapsamında 16 viyadükten 14'ünde çalışmaların sürdüğünü de belirten Çetin, "5 tünel projesinden 2'sinin tamamlandı. Üçüncü tünelin ekim ayında bitirilecek, Kalan 2 tünelin de 2027 yılında tamamlanacak." diyerek müjdeli haberi verdi.

PLANLANANDAN ÖNCE BİTECEK

Antalya-Alanya Otoyol projesinin ihale şartnamesine göre 2028 yılı ekim ayında tamamlanacağını ifade eden Çetin, "Biz bunu öne çekebildiğimiz kadar çekmenin derdindeyiz. Seçimden öncesi yetiştirmenin niyetindeyiz ama 2028 ekim ayı verdiğimiz bir taahhüt, sözleşme olarak firma ile yaptığımız anlaşma bu şekilde. İnşallah ne kadar erken çekebilsek o kadar rahatlıkla yol alabileceğiz. Normal takvimine göre mayıs seçiminin öncesinde bitirme hedefimiz var" diye konuştu.

ANTALYA-ALANYA OTOYOL PROJESİ DETAYLARI

Uzunluk: 84 km ana gövde (2x3 şeritli) ve 38 km bağlantı yolu (2x2 şeritli) olmak üzere toplam 122 km.

Güzergah: Serik Kavşağı'ndan başlayıp Toros Dağları'nın eteklerini takip ederek Serik ve Manavgat üzerinden Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak.

Teknik Yapılar: 7 kavşak, 5 tünel (toplam 4365 metre), 16 viyadük (toplam 5966 metre) ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alıyor.

Tasarım Hızı: Ana gövdede saatte 140 km, bağlantı yollarında 110 km.

Karayolları Genel Müdürlüğü projesinde yapım çalışmaları Limak İnşaat tarafından 7/24 devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık 23,9 milyar TL tasarruf sağlanması ve karbon salınımının 47 bin ton azaltılması öngörülüyor.