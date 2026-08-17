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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Faruk KÜÇÜK
Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkisinde kargo kamyonu önünde seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 5 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÜĞÜN KONVOYUNU KANA BULADI
Erzurum'da Çat karayolunun Teke Deresi Mahallesi mevkisinde kaza meydana geldi. Düğün konvoyunun geçtiği sırada C.D. yönetimindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyonu yola çıktı. Bu sırada E.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan Sevda Aydın (42) ile Serranur Aydın hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hafriyat kamyonunun sürücüsü C.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

#KUZEY MARMARA OTOYOLU #SARIYER #İSTANBUL #ERZURUM #EDİRNE

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Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
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