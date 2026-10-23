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Giriş Tarihi: 23.10.2026 16:17

Otoyolda tehlikeli şov: O anları TikTok'ta paylaşan sürücü cezadan kaçamadı!

İzmir'de otoyolda kullandığı otomobilin kadranının 314 kilometre hızı gösterdiği anları kaydeden sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uyguladı.

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İHA
Otoyolda tehlikeli şov: O anları TikTok’ta paylaşan sürücü cezadan kaçamadı!
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda seyir halindeyken otomobilinin hız kadranının 314 kilometreye ulaştığı anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin bu videoları TikTok platformunda yayınladığını tespit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri, paylaşımı yapan kişinin M.Ş.S. (31) olduğunu belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik kural ihlallerini özendiren ve alenen yayan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uygulandı. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda M.Ş.S.'ye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR
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Otoyolda tehlikeli şov: O anları TikTok'ta paylaşan sürücü cezadan kaçamadı!
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