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Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:35

Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı!

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağış nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 8 kişi yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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İHA
Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı!
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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı tamamen dururken 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre duran otoyoldaki trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#TARSUS #ADANA
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Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı!
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