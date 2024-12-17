Evlendikten sonra taşınmıştı: Anteni düzeltmek isterken beton zemine çakıldı!

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi.

Kadir Aratlı, iddiaya göre, evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı daireye bugün eşyalarını taşıdı. Aratlı, anten tamiratı için çatıya çıktı. Aratlı, bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.