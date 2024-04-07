Oy pusulasına lakap yazılınca muhtarlıktan oldu

Bursa'da muhtar olan Fatma Tunçezer, azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresinin oy pusulasındaki ismin yanına yazılması nedeniyle yapılan itiraz sonucu, seçimi kazanmasına rağmen muhtarlıktan oldu. Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz dönem muhtar olan Fatma Tunçezer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. 5 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde diğer rakiplerine fark atan Fatma Tunçezer, yapılan itirazla büyük şok yaşadı. Tunçer'in matbaada bastırdığı oy pusulasında bir azanın 'Boza' lakabı da parantez içinde yazıldığı için itiraz sonucu muhtarlığı düşürüldü. Bu durumun gözlerinden kaçtığını ve suç olduğunu bilmediğini dile getiren Tunçezer, "Bize sadece o azanın, azalığı düşecek denildi. Muhtarlık iptal edilmiş. YSK'ya tekrar başvuru yapıp, hakkımı arayacağım" dedi. Mahalle sakinleri YSK'ya verilmek üzere imza kampanyası başlattı.