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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Oynadığı çakı göğsüne saplandı

Tatil için dedesinin Balıkesir'deki köyüne giden 6 yaşındaki Berkcan Sağlam, eline geçirdiği çakı ile oynamaya başladı. Çakı, nedeni bilinmeyen bir şekilde minik Berkcan'ın göğüs kafesine saplandı. Berkcan iç kanama sonucu hayatını kaybetti. Dosya kapandı. Dedenin komşusu, "Berkcan'ın elinde bıçak gördüm. Dedesi 'Bırak oynasın bir şey olmaz' dedi" ifadesini verince acılı baba Recep Sağlam harekete geçti.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oynadığı çakı göğsüne saplandı

Evli ve iki çocuklu Recep-Hatice Sağlam çifti, Balıkesir'de ikamet ediyordu. Çiftin küçük çocuğu Berkcan Sağlam, geçtiğimiz Nisan ayındaki tatil dönemini geçirmek için Hatice Sağlam'ın ailesinin Balıkesir Dursunbey'deki köyüne gitti. 16 Nisan günü, 6 yaşındaki Berkcan, dedesinin ve anneannesinin evindeyken eline geçirdiği çakı ile oynamaya başladı. Küçük çocuk, iddiaya göre oyun oynadığı sırada çakıyla yaralandı ve çakı küçük çocuğun göğüs kafesine saplandı.

ÇAKIYLA OYNUYORDU

Dedesi Kamil Karaduman, torununu kanlar içinde görünce damadı Recep Sağlam'ı aradı ve küçük çocuk tedavi edilmesi için Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçüğün ölümüyle ilgili Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan dede Karaduman, sayacı kontrol etmek için evden dışarı çıktığını Berkcan'ı o sırada görmediğini kaydederek, "Berkcan yanıma geldi. 'Dede' dedi. Torunumun kıyafetinde kan vardı. Kollarıma düştü. Hemen müdahale ettim. Mutfaktaki sandalyeye çıkıp bıçağı aldım. Çok üzgünüm" dedi.

ACILI BABA KARARA İTİRAZ ETTİ

Küçük çocuğun kesici alet yaralanmasına bağlı olarak geçirdiği iç kanama sonucu yaralandığına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılık, dede hakkında takipsizlik kararı verdi. Baba Recep Sağlam, oğlunun başına gelen talihsiz olay sonrası öğrendikleri karşısında şoke oldu.

"BIRAK OYNASIN BİR ŞEY OLMAZ"

Yine iddiaya göre baba Sağlam, kayınpederinin komşusu tarafından çocuğun elinde bıçak olduğunu gördüğünü ve dedesinin, 'Bırak oynasın. Bir şey olmaz' dediğini öğrendi. Komşusunun ifadesi sonrası çocuğunun ölümünde ihmali olan kayınpederinin cezalandırılmasını isteyen baba, karara itiraz etti. Dosya incelenmek üzere Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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Oynadığı çakı göğsüne saplandı
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