Oyun terapileri ile hayatı öğreniyorlar! Koruyucu aileler bu eğitimden çok mutlu

Proje ile ilgili konuşan Koordinatör Psikolog Mehmet Kılıç, "Projemizin ilk aşamasında 25 psikoloğun uygulayıcı eğitimleri bu minvalde tamamlandı. Koruyucu ailelerimiz himayesindeki 41 çocuğumuz ve Mevlana Çocuk Evleri'nde kalan 16 çocuğumuza toplamda ise 57 yavrumuza Eylül 2022- Ağustos 2023 tarihleri arasında, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla vakfımız binasında kurduğumuz 2 ve Mevlana Çocuk Evlerinde kurduğumuz 1 oyun terapi odasında psikologlarımız tarafından bin 986 seans uygulandı" dedi.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK

Oyun terapileri öncesinde ve sonrasında yapılan değerlendirmelerde çok olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Kılıç, "Çocuklarımızda oyun terapisi öncesi ve sonrası yaptığımız değerlendirmelerde olumlu gelişmeler olduğunu gözlemledik. Ailelerimizden ve Mevlana Çocuk Evleri yöneticilerimizden de çok olumlu geri bildirimler aldık. Yaptığımız oyun terapileri sayesinde, çocukların kendilerini ifade etme becerilerinin geliştiğini, değerli olduklarını hissettiklerini ve özgüven kazanma konusunda önemli gelişmeler olduğunu gözlemledik. Çünkü oyun terapisi, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam oluşturuyor. Oyun terapisi süreciyle, çocukların yaşadıkları olayları algılama şekilleri olumlu anlamda değişebiliyor ve sosyal etkileşimlerinden daha çok keyif almaya başlıyorlar. Çocuklarımızdaki olumlu gelişmelerden dolayı çok mutluyuz. Başta AK Parti Gurup Başkanvekili Sayın Leyla Şahin Usta'ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay'a, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın İbrahim Akyüz'e, kıymetli eğitmenimiz Psikolog Dr. Fatih Mehmet Aslan'a, şefkatle minik kalplere dokunan genç psikologlarımıza, sabır ve fedakarlıkla uzun soluklu terapi sürecinde kurumumuza çocuklarımızı getiren koruyucu ailelerimize, bu projenin sürdürülmesinde verdikleri destekten dolayı Hayat Terapi Okulu adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özdemir'de yaptığı konuşmada projenin önemine değinerek, proje kapsamında özverili bir şekilde görev yapan herkese teşekkür etti.

KORUYUCU AİLELER ÇOK MUTLU

3 ve 6 yaşında iki kızının proje kapsamında oyun terapilerine katıldığını belirten koruyucu aile babası, "Özellikle küçük kızımda erkeksi davranışlar mevcuttu. Diğer kız çocukları gibi davranmıyor, pembe rengi sevmiyor, etek ya da elbise giymek istemiyor, bebek yerine silah vb. oyuncaklarla oynamak istiyordu. Anti sosyaldi, dışarı çıkmıyor arkadaşları ile oyunlar oynamıyordu. Yaklaşık 1 yıllık bir süre sonunda çok şükür bu problemlerin tamamı ortadan kalktı. Sürecin sonuna doğru inanılmaz diyebileceğim bir değişim yaşadı. Artık kız kıyafetlerine ilgi duyuyor, kız çocuklarının oynadığı oyuncaklar ile oynuyor prenses gibi davranarak bizlerle iletişim kuruyor. Aile olarak çok mutluyuz. Projenin yaygınlaşarak devam etmesini çok isterim" dedi.

Koruyucu aile annesi ise, "Çocuğum yaşadığı sıkıntıları oyunlar oynayarak aşmayı başardı. Oyunlar sayesinde kendini ifade etmeyi öğrendi. Bu projenin büyümesi ve pek çok çocuğa daha ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Projeye herkesin destek vermesini istiyor ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Gurup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'da gönderdiği telgraf da, "Sevgili çocuklarımızla yapmış olduğunuz Oyun Terapisi 1. Proje değerlendirmesine önceden belirlenmiş olan programlar olması sebebiyle katılamadığımı üzülerek bildiririm. Verimli bir dönem geçmesini temenni eder, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sevgiyle kucaklar, tüm katılımcılarımıza saygı ve selamlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.