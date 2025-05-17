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Giriş Tarihi: 17.5.2025 22:11 Son Güncelleme: 17.5.2025 22:15

Oyuncu Ahmet Fırat evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Ahmet Fırat, Karasu'daki evinin balkonunda komşusu tarafından ölü bulundu.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Oyuncu Ahmet Fırat evinde ölü bulundu

Yalı Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında yaşayan oyuncu Ahmet Fırat'ı balkonda uzun süre hareketsiz oturur halde gören komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipler ile birlikte evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Fırat'ın cenazesi, kesin ölüms ebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Oyuncu Ahmet Fırat evinde ölü bulundu
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