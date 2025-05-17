Oyuncu Ahmet Fırat evinde ölü bulundu

Yalı Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında yaşayan oyuncu Ahmet Fırat'ı balkonda uzun süre hareketsiz oturur halde gören komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipler ile birlikte evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Fırat'ın cenazesi, kesin ölüms ebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.