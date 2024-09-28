Oyuncu Ahu Tuğba’ya son veda

Oyuncu Ahu Tuğba kızıyla beraber yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi dün İstanbul'a getirilmişti. Ahu Tuğba için Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni öncesi Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni yapıldı. Törene, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinema oyuncusu Nuri Alço, Serpil Çakmaklı ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Bir evlat olarak ne diyebilirim ki? Yani şov yapmaya gerek yok. Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Teşekkür ederim, konuşamıyorum affedin beni. Çünkü annemi kendi canımdan çok sevdiğim için. Allah'ın gücüne gitmesin, onu çok seviyorum başka bir şey diyemiyorum' dedi.

'İSTERDİM Kİ AHU'NUN TÜM ARKADAŞLARI BURADA OLSUN'

Oyuncu Serpil Çakmaklı ise, "Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Yeşilçam adına burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ama bir gün ölüm hepimizin kapısını çalacak" diye konuştu.

'TÜRK SİNEMASI KAR ŞEKLİNDE ERİYİP GİDİYOR'

Usta Oyuncu Nuri Alço, "Her şeyim, 50 yıl kolay bir şey değil yarım asır beraber geçirdik. Beraber yaşadık. Birçok filme imzalar attık. Başımız sağ olsun. Türk sinemasının başı sağ olsun. Sinemamız bir kar şeklinde eriyip gidiyor. Topu topu 10 kişi ya kaldık ya kalmadık. Geride büyük kayıplar verdik. Ayrıca Devlet yetkililerimize de sanatçısının cenazesini ABD'de bırakmayıp Türk topraklarında vatanında yatmasını sağladığı için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanlığı Sinema İşleri Genel Müdürü Birol Güven, "Türk sinemasına emek vermiş bir sanatçının ABD'deki cenazesini Türkiye'ye getirmek için teşekkür gerekmez çünkü görevidir. Yeşilçam filimlerinde sanatçımız bizlere bir çok duyguyu yaşattı. Ahu Tuğba cesur , gözalıcı ve cesur bir kişilikti. Mekanı cennet olsun nur içinde yatsın" dedi.

Tören sonrasında Ahu Tuba'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada da sanatçının dostları yalnız bırakmadı. Cenazede konuşan Pınar Eliçe, Çok değerli bir Yeşilçam oyuncusuydu. Dobra ve sanatını seven bir insandı. Yeşilçam ve Türk sineması çok büyük bir sanatçısını kaybetti. Allah rahmet etsin" dedi.

Törenin ardından Ahu Tuğba, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.