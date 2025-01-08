Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Atakan Yılmaz hakkında tutuklama talebi!
Giriş Tarihi: 8.1.2025 11:23 Son Güncelleme: 8.1.2025 11:27

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Atakan Yılmaz hakkında tutuklama talebi!

Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Atakan Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Savcılığa ifade veren Yılmaz tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Atakan Yılmaz hakkında tutuklama talebi!

Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yasa dışı bahsi özendirdikleri ve reklam yaptırdıkları iddiasıyla yargılamaları devam ederken soruşturma gittikçe derinleşiyor.

OYUNCU GÖZATINA ALINDI

Savcılık, sosyal medya hesabından bahis reklamı yapan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında savcılık "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.

TUTUKLA TALEP EDİLDİ

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getiren oyuncu savcılığa ifade verdi. Ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Atakan Yılmaz hakkında tutuklama talebi!
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