Oyuncu Kemal Kuruçay vefat etti

Oyuncu Kemal Kuruçay
(59), rol aldığı dizinin setinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. "Seksenler
" dizisinde 'Seyfi' karakterini canlandıran Kuruçay, Kocaeli
'nin Darıca
ilçesindeki dizi setinde bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Ambulansla Bayramoğlu'ndaki özel bir hastaneye kaldırılan Kuruçay, yaklaşık 45 dakika boyunca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Kuruçay'ın vefat haberi "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesiyle duyuruldu.
Ankara
'da 10 Haziran 1962'de dünyaya gelen Kuruçay, Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandı. 1990'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu ve "İstanbul Bura Mı" sinema filminde birlikte rol aldı. 1996'da yayınlanan "Gurbetçiler" adlı dizideki "Cemil" rolüyle tanınan Kuruçay, sonraki yıllarda "İnce İnce Yasemince" ve "Reyting Hamdi" komedi dizilerinde de oynadı. 2002'de "Zor Baba" adlı dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynarken, 2010'da "Faysal" karakteriyle Yasemince'nin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıktı. Usta oyuncu 2014'te "Mandıra Filozofu" isimli sinema filminde rol alırken, son olarak "Seksenler" dizisinde muhtar karakterini oynadı.