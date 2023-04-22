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Giriş Tarihi: 22.4.2023 16:47 Son Güncelleme: 22.4.2023 16:59

Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar, Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda öğlen düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene, oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar'ın sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cabbar'ın yakınları kabul etti.

Oyuncu Talat Bulut; "Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm" dedi. Oyuncu Cezmi Baskın ise "Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim" diye konuştu.

Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara Sanat Tiyatrosundan tanışıyorum. Benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı. Daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk, hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"BİZİMLE KARDEŞ OLACAK KADAR ÇOCUK KALPLİ İNSANDI"

Ünlü oyuncu Altan Erkekli de, "Bizim için oyuncu değil, bir abi, bir usta, hayatı anlatan dert ortağı, sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz. Büyüğümüz ama dost gibi bizi o derece yaşımız, duygularımızla aynı seviyeye inen, bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı." dedi.

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Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
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