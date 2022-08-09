Oyuncu Yasemin Kay Allen paylaştı! Temizlik başladı

Allen, Kilyos Sahili'nde yürüyüş yaptığı sırada kumsalda plastik atıklar ve ölmüş yunus gördü. Allen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyerek paylaşımda bulundu.

Yasemin Kay Allen yaptığı video paylaşımında, "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.