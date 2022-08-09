Haberler Yaşam Haberleri Oyuncu Yasemin Kay Allen paylaştı! Temizlik başladı
Giriş Tarihi: 9.8.2022 18:09 Son Güncelleme: 9.8.2022 21:21

Oyuncu Yasemin Kay Allen paylaştı! Temizlik başladı

İstanbul Kilyos'ta oyuncu Yasemin Kay Allen'in ölü yunus görüntüsü paylaşarak tepki gösterdiği kirliliğin ardından Kilyos Sahili'nde temizlik çalışması yapıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Oyuncu Yasemin Kay Allen paylaştı! Temizlik başladı

Allen, Kilyos Sahili'nde yürüyüş yaptığı sırada kumsalda plastik atıklar ve ölmüş yunus gördü. Allen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyerek paylaşımda bulundu.

Yasemin Kay Allen yaptığı video paylaşımında, "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi!
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ana kadroya kim girdi? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
'Abdülhamid Han' Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Filonun en güçlüsü için fetih vakti: Yunanistan'da panik katlandı!
Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar
Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Yasemin Kay Allen paylaştı! Temizlik başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA