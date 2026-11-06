Oyunculuğu bıraktı Mekke yoluna düştü

Almanya'nın başkenti Berlin'den Mekke'ye yürüyerek gitmek üzere 2 Ağustos'ta yola çıkan, Müslüman olduktan sonra Umar adını alan 42 yaşındaki Andreas Lemke'nin yolculuğu sürüyor. Almanya'da televizyon projelerinde oyunculuk yapan Lemke, 17 yaşında İslamiyet'i seçtiğini, dini inançları nedeniyle mesleğini bırakarak sosyal medya hesaplarını kapattığını anlattı. Polonya, Çekya, Slovakya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşan Lemke, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mola verdi. Toplam 6 ila 8 ay sürmesini beklediği yolculuğunda Suriye üzerinden Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen Lemke, güzergâh ve güvenlik koşulları için Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi gerektiğini belirtti. Mekke'den sonra Türkiye'ye yerleşip evlenmek isteyen Lemke, yetim çocuklar için barınma, eğitim ve yemek imkânı sunan bir merkez kurmayı hayal ettiğini söyledi. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör