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Giriş Tarihi: 1.11.2026 09:23 Son Güncelleme: 1.11.2026 09:34

Öz kızını para karşılığı istismara götürdü! Vicdansız annenin cezası belli oldu: Meğer 6 yaşından beri…

İstanbul’da ortaya çıkan olay kan dondurdu. 2011 doğumlu kızını henüz 6 yaşındayken istismara maruz bıraktığı ve para karşılığında farklı erkeklerin yanına götürdüğü gerekçesiyle yargılanan anne S.D. hakkında karar açıklandı. Detaylar ise yürekleri dağladı.

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Leyla Yıldız Leyla Yıldız Yaşam
Öz kızını para karşılığı istismara götürdü! Vicdansız annenin cezası belli oldu: Meğer 6 yaşından beri…
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki anne S.D.'nin, 2011 doğumlu kızı D.D.'yi 6 yaşından 15 yaşına kadar farklı tarihlerde para karşılığında Aydın Ö., Engin A., Selahattin T. ve Tahir G.'nin evlerine götürerek cinsel istismara maruz kalmasına neden olduğu iddia edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK YILLARCA KABUSU YAŞADI

Tutuklanan anne hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 2017 yılından itibaren farklı tarihlerde gerçekleştiği belirtilen olaylarda sanığın maddi menfaat sağladığı kaydedildi. Mağdur D.D. ise beyanında, vücudunun farklı bölgelerine dokunulduğunu ve cinsel istismara maruz kaldığını anlattı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011 doğumlu D.D.'nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Duruşmada, Bekar, dört çocuk annesi ve ilkokul mezunu olduğunu belirten sanık anne, fırıncı olduğunu ve aylık gelirinin 24 bin lira olduğunu söyledi.

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CANİ ANNENİN CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık S.D.'nin 12 yaşından küçük mağdur D.D.'yi cinsel ilişkide bulunması amacıyla para karşılığında diğer sanıkların yanına götürmesi ve mağdurun istismar edilmesine ilişkin sanığın mağdura yönelik eylemleri kapsamında 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemini kızına karşı gerçekleştirmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Sanığın, suçun zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SANCAKTEPE

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Öz kızını para karşılığı istismara götürdü! Vicdansız annenin cezası belli oldu: Meğer 6 yaşından beri…
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