Öz kızını para karşılığı istismara götürdü! Vicdansız annenin cezası belli oldu: Meğer 6 yaşından beri…

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011 doğumlu D.D.'nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Duruşmada, Bekar, dört çocuk annesi ve ilkokul mezunu olduğunu belirten sanık anne, fırıncı olduğunu ve aylık gelirinin 24 bin lira olduğunu söyledi.