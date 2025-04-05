Haberler Yaşam Haberleri Özdemir Bayraktar Bilim Berkezi'ni 100 bini aşkın bilim meraklısı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 5.4.2025 11:45 Son Güncelleme: 5.4.2025 12:23

Özdemir Bayraktar Bilim Berkezi'ni 100 bini aşkın bilim meraklısı ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, yenilikçi sergileri, eğitim atölyeleri ve simülasyon sistemleriyle Trabzon’un bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine öncülük ediyor. Kısa sürede büyük ilgi gören merkezi 109 bin 781 bilim meraklısı ziyaret etti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Özdemir Bayraktar Bilim Berkezi’ni 100 bini aşkın bilim meraklısı ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürerek her yaştan ziyaretçiye keşfetme, öğrenme ve bilimsel merakı teşvik etme imkanı sunuyor. 21 Kasım 2023'te açılan merkez, kısa sürede büyük ilgi görerek on binlerce bilim severi ağırladı.

Atölye bölümü 31 bin 1 ziyaretçiyle el becerilerini geliştiren deneyler yapma fırsatı sunarken, planetaryum bölümü 38 bin 409 kişiye uzayın gizemlerini keşfetme imkanı tanıdı. Sergi salonu ise 40 bin 371 ziyaretçiyle en yoğun ilgi gören alan oldu. Toplamda 109 bin 781 bilim meraklısının ziyaret ettiği Bilim Merkezi, deneyerek öğrenme modeliyle özellikle öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırıyor.

TRABZON'UN YILDIZI OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bilim Merkezimiz, açıldığı günden bu yana gösterilen yoğun ilgiyle Trabzon'un bilim ve eğitim alanındaki yıldızı haline geldi. 100 bini aşkın ziyaretçi sayısı, bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Bilim Merkezi'ni gezen her yaştan ziyaretçimizin gözlerindeki o ışıltı, emeklerimizin karşılığını almak için yeterli. Trabzon halkına ve tüm bilim meraklılarına teşekkür ediyoruz" denildi.

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Özdemir Bayraktar Bilim Berkezi'ni 100 bini aşkın bilim meraklısı ziyaret etti
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