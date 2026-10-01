Özel eğitimli köpeklerle aranıyor: Toprağın altındaki kara elması bulan köşeyi dönüyor

Doğanın derinliklerinde, meşe ve fındık ağaçlarının köklerine sımsıkı tutunmuş halde yetişen öyle bir lezzet var ki, değerini öğrenenler hayret ediyor. Gastronomi dünyasında "kara elmas" olarak anılan, halk arasında "keme" olarak da bilinen trüf mantarı, sıradan bir gözle bakıldığında kömür parçasını andırsa da pazar tezgahlarında ve lüks restoranlarda gram hesabıyla değerlendiriliyor.
Toprağın onlarca santim altında saklandığı için insan gözüyle bulunması neredeyse imkansız olan bu servet, özel eğitimli köpeklerin keskin koku alma yetenekleri sayesinde gün yüzüne çıkarılıyor.
İyi bakılan bir dönümlük bir trüf bahçesi, birkaç yıl içinde sahibine neredeyse daire fiyatına ulaşan kazançlar sağlayabiliyor.
Toprağın Altında Bulmak Hiç Kolay Değil...
Fransa, İtalya ve İspanya'da yıllardır üretilen trüf mantarı, Türkiye'de özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetişiyor. Meşe ağaçlarının kök çevresinde ortaya çıkan bu mantar, zahmetli üretim süreci nedeniyle "kara elmas" lakabını sonuna kadar hak ediyor.
Özel Eğitimli Köpeklerle Çıkarılıyor
Toprağın 5 ila 20 cm altında yetişen bu mantarı bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılıyor.
Koku duyuları gelişmiş Lagotto Romagnolo, Braco ve Pointer, Labrador, Beagle, Setter ve Cocker Spaniel gibi eğitimli türler, ekonomik değeri yüksek olan bu mantarın izini sürüyor.
Trüf Her Toprağı Sevmez
Trüf mantarı oldukça nazlıdır. Kireç oranı yüksek, suyu tutmayan ve pH değeri 7,1 ile 8,8 arasında olan toprakları sever. Kum, kil ve alüvyon açısından zengin alanlarda daha mutlu olur ve daha iyi sonuç verir.
En Kritik Adım: Aşılama
Bu işin kalbi aşılama sürecinde atıyor. Trüf, tohumdan ya da aşılı fideyle yetiştirilebiliyor. Aşılanan tohumlar haftalarca steril ortamda bekletiliyor, ardından aylar süren gelişim başlıyor. Fideler toprağa dikildikten sonra nem, su ve sabır devreye giriyor.
Hasadı Bile Ayrı Bir Özen İstiyor
Trüf mantarı yerin altında büyüdüğü için hasat sırasında dikkat şart. Siyah trüfler kış aylarında, beyaz trüfler sonbaharda toplanıyor. Topraktan çıkan mantar yıkanmıyor, sadece fırçalanıyor. Aroması kaçmasın diye nemli bezle sarılıp buzdolabına kaldırılıyor.
Doğada trüf mantarı arayan vatandaşlar ise bunun için avcı köpeklerden yardım alıyor.
Trüf Mantarının Faydaları Nelerdir?
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Sindirim sistemini güçlendiriyor.
Kalp-damar hastalıklarına iyi geliyor.
Vitamin ve mineral kaynağı.
Trüf Mantarı Nerede Yetişir?
Trüf mantarları, özellikle meşe, kayın ve çam gibi ağaçların kökleri etrafında, toprak altında yetişir. Avrupa'nın Akdeniz iklimine sahip bölgelerinde, özellikle Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yoğun olarak bulunur.
Toprağın altında yetiştiği için pek çok kişinin varlığından bile haberdar olmadığı bu eşsiz mantarın Latince adı Tuber olarak kayda geçiyor.