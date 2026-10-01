Özel eğitimli köpeklerle aranıyor: Toprağın altındaki kara elması bulan köşeyi dönüyor

Doğanın derinliklerinde, meşe ve fındık ağaçlarının köklerine sımsıkı tutunmuş halde yetişen öyle bir lezzet var ki, değerini öğrenenler hayret ediyor. Gastronomi dünyasında "kara elmas" olarak anılan, halk arasında "keme" olarak da bilinen trüf mantarı, sıradan bir gözle bakıldığında kömür parçasını andırsa da pazar tezgahlarında ve lüks restoranlarda gram hesabıyla değerlendiriliyor.