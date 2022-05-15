Özel güvenliğin üst araması hukuka aykırı

Yabancı uyruklu bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan mahkûmiyete çarptırılması sonucu karara itiraz eden yabancı uyruklu sanığın itirazını değerlendiren Yargıtay 10. Ceza Dairesi, hükmün bozulmasına karar verdi.Yargıtay kararında, güvenlik görevlisince yapılan aramanın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, "Ceza muhakemesinin amacı, sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağından; hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraatı yerine, yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bozulmasına, bozma nedenine göre sanığın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü olmadığı takdirde serbest bırakılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.