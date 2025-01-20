Özel güvenliklere "alan koruması" eğitimi Havalimanı, metro ve otobüs garlarını alan eğitimi alan güvenlikler koruyacak

Havalimanı ve otogar gibi güvenlik açısından hassas alanlara, alanında uzmanlaşmış özel güvenlik koruması geliyor. Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Murat Kösereisoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özel güvenlikler için "alan eğitimi" uygulamasına başlayacağını belirterek, "Bir takım alanlar belirlendi, ulaştırma bunlardan bir tanesi. Otobüs garları, tren garları, metrolar, havalimanlarının koruması için standart eğitimlerin dışında özel eğitimler alınacak" dedi.

GÜSOD YİK üyesi ve Securitas Ülke Başkanı Kösereisoğlu, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı alan eğitimleri adı verilen bir uygulamaya başlıyor. Bunun için bir takım alanlar belirlendi, ulaştırma bunlardan bir tanesi. Otobüs garları, tren garları, metrolar, havalimanlarında görev alacak güvenlik görevlileri bu alanlara özgü eğitimlere tabi tutulacak" diye konuştu.





ALANA GÖRE SERTİFİKA



Alan eğitimlerine göre güvenlik görevlilerine sertifikasyon düzenleneceğini belirten Kösereisoğlu, "Mesela kalabalık etkinlik organizasyonları bunlardan bir tanesi. Büyük kalabalıkların olduğu noktalarda güvenlik görevlilerinin, kalabalık yönetimini bilmesi gerekecek. Bu eğitimi alanlara sertifika verilecek" dedi.

Futbol maçlarındaki güvenliğe de dikkat çeken Kösereisoğlu, "Futbol maçlarında çok daha iyi bir eğitim ve başka bir sınavdan geçmiş bir kitle bu işi yaparsa, özel güvenliğin çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çok daha vasıflı, yetişmiş, taraftar psikolojisini anlayabilecek, ona karşı dikkatli davranacak, olay çıkmadan sezecek, bunu haberleşerek ihbar edecek güvenlik personeli yetiştirilecek" diye konuştu.





EN FAZLA İHBAR HIRSIZLIK İÇİN



Kösereisoğlu, hazırladıkları 2024 Güvenlik Değerlendirme Raporu hakkında da bilgi verdi. Türkiye'nin güvenlik risk haritasına göre geçtiğimiz yıl güvenlik sektöründe yapılan 937 bin bildirim içerisinde en fazla ihbarın yüzde 53.25 ile hırsızlık konusunda yapıldığı ortaya konurken, hırsızlığı yüzde 9.03 ile yangın, yüzde 7.76 ile tıbbi acil durum, yüzde 7.56 ile trafik kazası, yüzde 7.06 ile asayiş, yüzde 6.9 ile teknik arıza, yüzde 3.74 ile mülke izinsiz giriş ve yüzde 3.17 ile iş kazası takip etti. Geçtiğimiz yıl hırsızlık en fazla yüzde 36 ile market, işyerleri gibi perakende sektöründe, yüzde 15 ile endüstriyel tesislerde gerçekleşti. Hırsızlık ve türlerinin Türkiye'deki en yaygın suçlar arasında yer aldığını anlatan Kösereisoğlu, "Bu suç genellikle ev ve işyeri hırsızlıkları, araç hırsızlığı, dijital hırsızlıklar olarak karşımıza çıkıyor. 2025'te ise konutlarda, iş yerlerinde ve siber hırsızlık gibi vakalar kurumsal ve kişisel tedbir alınması gereken öncelikli konular gibi duruyor" dedi. Yapılan ön analizlere göre yaralama, kavga, şiddet gibi diğer asayiş olaylarının yine Türkiye'nin gündemini meşgul edeceğini anlatan Kösereisoğlu, "Hassas tesisler için etkinliği yüksek bir güvenlik kurgusu önemli ve gerekli görülüyor" diye konuştu.





2 BİN YENİ GÜVENLİKÇİ İSTİHDAM EDİLECEK



Bu yıl 2 bin kişilik ilave bir istihdam sağlamayı hedefledikleri anlatan Kösereisoğlu, işe alım süreçlerinde kadın güvenlikçi adaylarını teşvik edeceklerini belirtti. Bu yıl dijitalleşmeye 110 milyon TL, teknolojiye 25 milyon TL bütçe ayırdıklarını kaydeden Kösereisoğlu, "Özellikle yapay zeka destekli video izleme ve analiz gibi çözümlerle hizmet kalitemizi ve kabiliyetlerimizi arttırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yapay zeka ile otonom güvenlik sistemleri bu yıl robotlarla daha da gündemimizde olacak" dedi.