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Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:30

Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya’da DEAŞ silahlı terör örgütünün geçmiş dönemlerdeki faaliyetlerine ilişkin haklarında bilgi ve belge bulunan 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Adapazarı ve Erenler ilçelerinde Özel Harekat destekli gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi sınır dışı işlemleri için GÖKSEM’e gönderildi.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 6 şüphelinin yakalanması için Adapazarı ve Erenler ilçelerinde Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla GÖKSEM'e gönderildi.

#SAKARYA
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Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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