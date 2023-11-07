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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Özel harekât polisi kazada hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletiyle minibüse çarpan Hakkâri’de görevli özel harekât polisi Yavuz Akyüzlü hayatını kaybetti

Özel harekât polisi kazada hayatını kaybetti
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken minibüsle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan özel harekât polisi Akyüzlü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Akyüzlü'nün cenazesi Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı Merkez Camii'nde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.
Erzurum'da tekeri patlayan kamyon faciaya neden oldu. Önce kaldırıma çarpan kamyon, savrularak ticari araçla çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Muhammet Furkan Önal hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan zincirleme kazada 1 kişi öldü.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araç sürücülerinden Menaf Oğur hayatını kaybetti. Elazığ'daki kazada da 1 kişi öldü.

FECİ KAZADA BİR AİLE YOK OLDU
Siirt'te önceki gün 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada detaylar netleşti. LPG yakıtlı aracın yanarak alev alması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin tamamının aynı aileden olduğu belirlendi. Kazada Aynur Yaşar, çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Ahmet KAVAK-Özgür ÖZDEMİRAyşenur ERDOĞDU-Gökhan DAĞLINecdet ÇAKIR-Davut AĞAH/SABAH

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Özel harekât polisi kazada hayatını kaybetti
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