Özel harekat polisi, kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam 20.49 sıralarından Sarı Saltık Viyadüğü'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden özel hareket polisi Ahmet Sefa Beyarslan'ın aracı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Beyarslan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyarslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

33 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen polis memurunun Tunceli'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör