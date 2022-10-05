Özel hastanede yoğun bakım skandalı! ‘İnsanlık’ öldü

İstanbul Ataşehir'deki Türkiye İş Bankası'na ait Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, iki sağlık çalışanının yoğun bakımdaki bir hastaya yaptığı hakaret ve kötü muamelede bulunduğuna ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı. Hastanenin bir eski çalışanı tarafından kayıt altına alındığı belirtilen görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale neden oldu. Büyük tepki çeken görüntülerde, biri kadın biri erkek iki sağlık çalışanının entübe durumda olan hasta Nermin Zeren'e insanlık dışı muamelede bulunduğu görülüyor.Görüntülerde erkek sağlık çalışanı, yemek borusuna beslenebilmesi için delik açılan ve konuşamayacak durumda olan yaşlı kadının yüzüne kağıt paraları atarak, "Ne diyorsun ya al al paraları al. Al para bende, şöhret bende. Hey yavrum hey. Alsana kız paraları" diyor. Kadın sağlık görevlisi ise, "Nermin ne yapıyor? Ver paralarını kadının" ifadelerini kullanıyor. Daha sonra erkek görevli, "2 milyon dolar bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolar olarak geri alacağım. Al paralar" diyerek devam ediyor. Kadın sağlık görevlisinin ise küfrettiği duyuluyor.Görüntülerde ayrıca, erkek sağlık görevlisi hasta kadını böbreğini alacağını söyleyerek korkutuyor. Görevli, "Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun seni ameliyata alacağım. Hadi ameliyata başlıyoruz. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar. Bana sağ böbrek lazım. Bak seni parayla serinletiyorum" diyor.Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.Özel Bayındır Sağlık Grubu ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy'deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından Hastane Yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Bayındır Sağlık Grubu olarak yaşanan bu son derece müessif hadiseye dair hukuki sürecin en yakın takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.