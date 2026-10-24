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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Özge avukat cübbesiyle uğurlandı

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Özge avukat cübbesiyle uğurlandı
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İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlısı polis memuru Aykut Erol'un katlettiği Avukat Özge Penbegül gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü. Özge Penbegül için Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar ve ailesi katıldı. Cenaze töreninde polis emeklisi olan babası Ozan Penbegül ile diğer yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Özge avukat cübbesiyle uğurlandı
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