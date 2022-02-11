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Giriş Tarihi: 11.2.2022 14:23

Özgecan Arslan'ın annesi Songül Aslan: Acımız ilk günkü gibi

DHA
Özgecan Arslan’ın annesi Songül Aslan: Acımız ilk günkü gibi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 7 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen üniversiteli Özgecan Aslan, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Anne Songül Aslan, "Acımız ilk günkü gibi hep aynı, hiç bitmiyor. Her saniye bu acı içimizde" dedi.

Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı. Kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen Songül- Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Aslan çifti, kızlarını anarken gözyaşı döktü.

Kızı için dua eden baba Mehmet Aslan, "Bütün öldürülmüş, katledilmiş kadınlarımızın mekanı cennet olsun. Kabirleri nur olsun. Kadın dünyada dişil enerjiyi temsil eden bir varlık. Kadın olmazsa yani dişil güç olmazsa eril güç yani erkek bir hiçtir. Kadın üretkenliğin, kültürün, bilginin, sanatın, geleceğin ışığıdır. Kadın geleceğin güneşidir; dünyayı aydınlatandır, dünyayı aydınlatacak olanları yetiştirenlerdir. Dünyada karşılıksız seven, karşılıksız veren, bütün cefaları, çileleri çeken, göğüsleyebilen tek varlıktır. Kadın yardır, topraktır, vatandır. Kadına şiddet uygulamak, yok etmek demek; üretkenliği yok etmek, geleceği, bilgiyi, kültürü, yok etmek demektir. Kadını yok etmek demek, vatanı yok etmek demek. Kadına yapılan saldırı, vatana karşı yapılan bir saldırıdır. Allah bu vatanın, bu milletin, bu kadınların yardımcısı olsun" dedi.

Anne Songül Aslan da "Acımız ilk günkü gibi hep aynı, hiç bitmiyor. Her dakika, her saniye bu acı içimizde. Çok kötü bir duygu, Allah kimsenin başına vermesin. Allah kadınlarımıza yardım etsin. Dolmuşa binip evine geliyordu. Masumdu, akıllı kızımdı" diye konuştu.

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Özgecan Arslan'ın annesi Songül Aslan: Acımız ilk günkü gibi
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