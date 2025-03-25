Özgecan Aslan’ın katilinin katili cinayet planlarını ilk kez anlattı: 4 kişiyle karar verdik!

ALAN: "CİNAYETİ İŞLEMEYE 4 KİŞİYLE KARAR VERDİK"

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Gültekin Alan dışındaki diğer sanıklar hakkında bozma kararı üzerine dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ncü kez görülen davada hakkındaki kararı onanan Gültekin Alan tanık olarak dinlendi. Alan, "Siz cezaevine silahı sokanlara ceza vermediniz ki ben silahı cezaevine sokanları söyleyeyim. Bu nedenle silahı cezaevine sokanlarla ilgili beyanda bulunmayacağım. Bu silahın sokulması ile ilgili Hüsamettin ve eşini suçladınız. Adamların bu suçla hiçbir ilgisi yoktur. Benim kararım onandı, niçin bana bunu soruyorsunuz" dedi.



Mahkeme başkanının, beraat kararlarının kısmen bozulduğunu söylemesi üzerine Alan, "Beraat kararları bozuldu ise söyleyeceğim. Biz bu cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.



Sanıklar Alan'ın iddialarını kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilen ve cezası onanan Gültekin Alan'ın bu ifadesini inandırıcı bulmadı. Heyet, sanıkların 'nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Sanıklardan Ferat Y. hakkında ise tensip zaptında sehven yapılan hata nedeniyle karar verilmedi. Daha sonradan fark edilen hata üzerine sanık Ferat Y. yönünden davanın devamı kararlaştırıldı.