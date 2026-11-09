Özgüveni yüksek insanların ortak noktası! Bu rengi daha sık tercih ediyorlar

Kırmızı, özgüvenin kesin bir göstergesi olmasa da güç ve iddialı duruşla ilişkilendirilen en önemli renk. Tüm bu etkenler birleşip omuzlarınızı dikleştirdiğinde, karşınızdaki insanların algısı da bu duruşa otomatik olarak uyum sağlıyor.