Özgüveni yüksek insanların ortak noktası! Bu rengi daha sık tercih ediyorlar

2011 yılında Journal of Sport and Exercise Psychology dergisinde yayımlanan araştırma, giysi seçiminin psikoloji üzerindeki etkisini netleştirdi. Baskı altındaki ortamlarda tercih edilen renkler, kişilerin sosyal davranışlarını ve rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.
Ancak uzmanlar önemli bir noktayı vurguluyor: Sadece kırmızı kıyafet tercih etmek doğrudan yüksek özgüvene sahip olmak anlamına gelmiyor. Renkler insan davranışlarını tek başına belirleyecek sihirli bir güce sahip değil.
Asıl etki, kişinin o rengin içinde kendini ne kadar rahat hissettiğiyle başlıyor. Kendini giydiği renkle bütünleşmiş ve güvende hissedenler, girdikleri ortamlarda o güçlü psikolojiyi etrafa yansıtmayı başarıyor.
Renklerin yarattığı psikolojik etki sadece kumaşla sınırlı kalmıyor. Kişisel deneyimlerimiz, kültürel alışkanlıklarımız ve bulunduğumuz mekanın yapısı bile bu algıyı bütünüyle değiştirebiliyor.
Kırmızı, özgüvenin kesin bir göstergesi olmasa da güç ve iddialı duruşla ilişkilendirilen en önemli renk. Tüm bu etkenler birleşip omuzlarınızı dikleştirdiğinde, karşınızdaki insanların algısı da bu duruşa otomatik olarak uyum sağlıyor.
Gergin hissettiğimiz günlerde genellikle siyah, gri veya kahverengi gibi koyu tonların arkasına saklanmayı seçiyoruz. Oysa bu durum, içimizdeki çekingenliği daha da artırarak kalabalıkta kaybolmamıza neden oluyor.
Kendinizi rahat hissettiğiniz ölçüde canlı tonlara, özellikle de kırmızının size en yakışan tonuna yönelmek zihni uyandırmak için iyi bir adım. Vücudunuz rengin verdiği bu yüksek enerjiye kolayca ayak uyduruyor.
İddialı bir duruş için baştan aşağı kırmızı giyinmek zorunda değilsiniz. Çantanıza bağladığınız kırmızı bir fular, küçük bir aksesuar veya masanızdaki bir eşya bile gün boyu o kararlı enerjiyi hissetmenize yetiyor.