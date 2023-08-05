Özışık son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi süren 52 yaşındaki gazeteci- yazar Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Özışık, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 1 Mart 1971'de Iğdır'da doğan Özışık, Kars'taki öğrenim hayatının ardından İstanbul'a gelerek çalışma hayatına başladı. Özışık, medya dünyasına ise Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Ardından Milliyet Gazetesi'nde 7 yıl boyunca çalışan Özışık, gazeteci ağabeyi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com adlı haber sitesini kurdu. 2005 yılında "sonsayfa. com" isimli haber sitesini online e-gazete platformu haline getiren Özışık, İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.