Haberler Yaşam Haberleri Özışık son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 6.8.2023

Özışık son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Özışık son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi süren 52 yaşındaki gazeteci- yazar Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Özışık, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 1 Mart 1971'de Iğdır'da doğan Özışık, Kars'taki öğrenim hayatının ardından İstanbul'a gelerek çalışma hayatına başladı. Özışık, medya dünyasına ise Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Ardından Milliyet Gazetesi'nde 7 yıl boyunca çalışan Özışık, gazeteci ağabeyi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com adlı haber sitesini kurdu. 2005 yılında "sonsayfa. com" isimli haber sitesini online e-gazete platformu haline getiren Özışık, İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni lobisine teşekkür et lan
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Özışık son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA