Özlem Gürses, Gülnaz Şırınga’dan sonra “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da ev aldığına dair sosyal medyada bir algı operasyonuna girişilmiş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimi troll hesapları da bu yalanı sosyal medyadan yaymıştı.

"LONDRA'DA EV ALDIĞI YALANDIR, İFTİRADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan konuyla alakalı olarak sosyal medyadan bir açıklama yaparak Erbaş'ın Londra'da ev almadığını açıklamıştı. Orhan sosyal medya hesabından şunları söylemişti: "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak Fetöcülerin hesaplarından yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra'da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."

TURHAN ÇÖMEZ VE İYİ PARTİLİLLER YALANI YAYDI

Bu açıklamaya rağmen genel cerrahi uzmanı Turhan Çömez bir paylaşım yaparak Erbaş'ın Londra'da ev aldığına dair yalanı yaydı. Çömez sosyal medya hesabından, "Diyanet İşleri Başkanı Londra'da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" ifadelerini kullandı.

Kimi İYİ Partili milletvekilleri Erbaş'ın Londra'da ev aldığına dair Çömez'in yalan paylaşımını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bu isimler arasında İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İyi Parti İzmir Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Kadriye Ünler yer aldı.

İYİ Partili Kadriye Ünler'in paylaşımına ise Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan şunları söyledi: "Siz hem İyi Parti yöneticisisiniz hem de avukat. Yalan olduğunu saatler önce açıkladık. Bir yalanı doğru kabul ederek iftira atmanın Türk Ceza Kanununa göre cezası nedir? Üstüne yeni iftiralarda bulunmanın…"

YALAN İÇERİKLİ PAYLAŞIMI SİLMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise Turhan Çömez'e sosyal medyadan yazarak gerçeğin ne olduğunu şöyle aktardı: "Yalan twitinizi önce araştırıp atsaydınız da rezil olmasaydınız. Böyle bir satın alma asla olmamıştır. Yalancısınız!"

Orhan bir süre sonra Turhan Çömez'in paylaşımı hakkında telefonla kendisine ulaşarak Erbaş'ın Londra'da ev almadığını ve bunun yalan olduğunu açıkladı. Orhan bunu da sosyal medyadan şöyle duyurdu: "Az önce kendisine ulaştım. Böyle bir satın almanın olmadığını dile getirdim. Kendisi bugünkü açıklamamızı görmediğini ifade etti. Tekrar edelim bir kez daha Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın böyle bir ev satın aldığı ya da alacağı doğru değildir."

Çömez ise kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşaviri Burak Orhan az önce beni arayarak, başkanın Londra'dan bir ev almadığını ve almayacağını ifade etti. Açıklaması için kendisine teşekkür ediyorum."

Ancak Turhan Çömez'in bu yazdıklarına rağmen yalan içeriği sosyal medya hesabından hâlâ kaldırmaması Burak Orhan'ın tepkisini çekti. Burak Orhan Çömez'e "Maalesef yalan içerikli twit hâlâ yayında ve yalan etkileşime devam ediyor. Doğru bilgiyi sizinle paylaştım buna rağmen içerik hala sayfanızda duruyor. Turhan Çömez dersine çalışmış Tam da denileni yaptı. Kitleleri etkilemek için atılan yalan Londra'da daire. Basit bir yalan sürekli tekrarlandı. Kitlelerin de yalanı gerçekmiş gibi kucaklaması amaçtı" dedi.

HALK TV'DEN ÖZLEM GÜRSES YALANLAMAYA RAĞMEN YALANI EKRANA TAŞIDI!

HALK TV'den Özlem Gürses, bütün bu gelişmelerin ardından Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Londra'da ev aldığına yönelik yalan içerikli paylaşımını Ana Haber'de izleyicileriyle paylaştı. Ancak yalanlandığına dair herhangi bir duyuruda bulunmadı.





"ÖZLEM GÜRSES, GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASINDA OLDUĞU GİBİ YİNE TROLLENDİNİZ BELLİ Kİ"

Diyanet Basın Müşaviri Burak Orhan ise HALK TV'ye ve Özlem Gürses'e sosyal medyadan tepki göstererek, "Sunucu Gülnaz Şırınga pardon Özlem Gürses Turhan Çömez'in Londra yalanını gerçekmiş gibi vermiş. Yalan olduğunu belirten açıklamadan kelime bile yok haberde. Gülnaz Şırınga vakasında olduğu gibi yine trollendiniz belli ki Özlem Gürses" ifadelerini kullandı.

GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI OLAY OLMUŞTU

SABAH, Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan "Gülnaz Şırınga"nın Bahçeli'nin canını acıttığı gerekçesiyle darp edildiğini televizyon ekranlarından açıkladığını gündeme getirmişti. Ancak Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıkmış, Gürses, parodi haberi gerçek sanmasından dolayı sosyal medyada dalga konusu olmuştu.